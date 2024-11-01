В Беларуси второй месяц подряд снизилось пособие на погребение. Сколько будут платить в ноябре?

Опубликовано: 01.11.2024 07:20 , Обновлено: 01.11.2024

В Беларуси второй месяц подряд снижается размер пособия, выплачиваемого органами соцзащиты родственникам умерших на организацию похорон или кремацию. Это связано со снижением размера средней заработной платы белорусов, к которому привязан размер этого пособия.

Если в октябре гарантированная государством финансовая помощь родственникам умершего составляла 2341,2 рубля, то в этом месяце эта сумма уменьшится на 27,3 рубля. Именно настолько упала средняя зарплата белорусов в целом по стране в сентябре относительно августа (для расчёта пособия на погребение берётся сумма за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти).

Таким образом, исходя из данных Национального статистического комитета о средней зарплате в сентябре, с 1 ноября из внебюджетного фонда соцзащиты белорусам могут выделить на погребение не более 2313,9 рубля . На эту же сумму можно получить гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что для того, чтобы бесплатно организовать похороны и воспользоваться социальными тарифами на ритуальные услуги, родственники умершего должны предоставить справку о смерти и написать соответствующее заявление. Если человек, который занимался организацией похорон, не получал пособие на погребение, оплачивать оказанные ему гарантированные услуги ему не придётся, но уложиться нужно в рамки установленной законом суммы.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?