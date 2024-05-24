Средняя зарплата в Минске упала в апреле. На сколько выросла в регионах?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.05.2024 18:47 , Обновлено: 24.05.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал ежемесячную статистику по номинальной средней зарплате в апреле. Больше всего белорусы традиционно заработали в Минске, однако любопытно, что показатель снизился в сравнении с мартом.

Так, по данным Белстата, средняя зарплата по стране в апреле составила 2182,5 рубля (или $680,9 по курсу Нацбанка на 24 мая). Это на 21,4 рубля больше, чем в марте (2161,1 рубля, или $674,2).

В Минске размер средней зарплаты в апреле зафиксировали на уровне 2942,7 рубля ( $918,1 ). В прошлом месяце этот показатель был больше - 3005,4 рубля ( $937,7 ). По областям картина за апрель следующая:

в Брестской области средняя зарплата до уплаты налогов составила 1917,6 рубля (в марте - 1877,5, +40,1 рубля),

рубля (в марте - 1877,5, +40,1 рубля), в Витебской области - 1840,7 рубля (в прошлом месяце - 1782,8, +57,9 рубля),

рубля (в прошлом месяце - 1782,8, +57,9 рубля), в Гомельской - 1981,5 рубля (в марте - 1938,9, +42,6),

рубля (в марте - 1938,9, +42,6), Гродненской - 1999,6 (в прошлом месяце - 1905,7 рубля, +93,9 рубля),

(в прошлом месяце - 1905,7 рубля, +93,9 рубля), Минской - 2165,1 рубля (в марте - 2160,8, +4,3),

рубля (в марте - 2160,8, +4,3), Могилевской - 1815,7 (в прошлом месяце - 1774,3, +41,4 рубля).

Инфографика: Белстат

Зарплата — от 10 до 15 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию в сфере продаж. Что нужно делать?

Также Белстат рассказал, в каких сферах деятельности зафиксировали самую высокую среднюю зарплату в апреле, а в каких - самую низкую. Так, в топе традиционно оказались представители сферы “информация и связь” ( 5402,6 рубля), финансовой и страховой деятельности ( 3803,8 рубля), а также работники профессиональной, научной и технической деятельности ( 2649,1 рубля).

В аутсайдерах - следующие сферы: услуги по временному проживанию и питанию (это в основном работники гостиниц и отелей, 1504,9 рубля), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг ( 1517,6 ) и образование ( 1523 рубля).

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 23 мая во время посещения Калинковичского лесхоза приказал “пересмотреть оплату труда отдельных категорий работников”, в частности поднять до “трех тысяч рублей чистыми”.

«Чистыми три тысячи рублей» — Белорусский министр потребовал повысить зарплаты этой категории работников