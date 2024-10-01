В Беларуси сократили пособие на погребение. Сколько будут платить в октябре?

Опубликовано: 01.10.2024 10:58 , Обновлено: 01.10.2024

С 1 октября в Беларуси уменьшился размер гарантированной государственной финансовой помощи, которую выделяют белорусам в случае смерти близкого родственника на организацию похорон или кремацию. Посмотрели, на какую сумму смогут теперь рассчитывать белорусы.

В сентябре органы соцзащиты выплачивали пособие на погребение в размере 2355,1 рубля. Поскольку оно привязано к размеру средней заработной платы белорусов в целом по стране (в расчёт берётся сумма за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти), в связи со снижением этого экономического показателя в августе относительно июля на 13,9 рубля , в этом месяце сократится и размер пособия.

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Исходя из данных Национального статистического комитета, на погребение близких из бюджетных средств государственного внебюджетного фонда соцзащиты белорусы могут получить не более 2341,2 рубля .

Кстати, именно такова и максимальная сумма гарантированных услуг по погребению, которые можно получить от государства на безвозмездной основе. Ранее Telegraf.news рассказывал, что для того, чтобы получить такие услуги бесплатно по социальным тарифам, необходимо лишь иметь на руках справку о смерти и написать соответствующее заявление. Если человек, который занимался организацией похорон, не получал пособие на погребение, оплачивать оказанные ему гарантированные услуги ему не придётся.

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