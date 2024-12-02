В Беларуси с 1 декабря подняли пособие на погребение. На сколько?

Опубликовано: 02.12.2024 09:12 , Обновлено: 02.12.2024

В связи с увеличением средней заработной платы в октябре, с 1 декабря в Беларуси подняли государственное пособие на погребение. Посмотрели, на какую финансовую помощь от государства в организации похорон или кремации могут рассчитывать родственники умерших.

В ноябре размер пособия, выплачиваемого органами соцзащиты, составлял 2313,9 рубля. После того, как Национальный статистический комитет озвучил размер средней зарплаты по стране за октябрь, размер пособия соразмерно изменился.

Дело в том, что именно к этому показателю привязана данная выплата – она составляет 100% номинальной начисленной средней зарплаты работников за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.

Таким образом, с 1 декабря на организацию похорон или кремации государство будет выделять на 49,5 рубля больше, чем в ноябре - 2363,4 рубля . На эту же сумму можно получить гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе.

Средняя зарплата в Беларуси выросла почти на 50 рублей. У кого сразу на 266?

На сегодняшний день в Городском многофункциональном ритуальном центр Минска установлены следующие цены на пакет услуг.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что для того, чтобы бесплатно организовать похороны и воспользоваться социальными тарифами на ритуальные услуги, родственники умершего должны предоставить справку о смерти и написать соответствующее заявление. Если человек, который занимался организацией похорон, не получал пособие на погребение, оплачивать оказанные ему гарантированные услуги ему не придётся, но уложиться нужно в рамки установленной законом суммы.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?