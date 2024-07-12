Совмин разрешил продавать в Беларуси БАДы и бытовую пиротехнику через интернет

Опубликовано: 12.07.2024 16:50 , Обновлено: 12.07.2024

Совет министров Беларуси принял решение снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов), ветеринарных препаратов и пиротехнических изделий бытового назначения через интернет. Как пояснили в пятницу,12 июля, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), такое решение правительство приняло 10 июля 2024 года.

Текст постановления Совмина №489, которое изменяет условиях продажи БАДов в Беларуси, пока не выложили на Национальном правовом интернет-портале, однако в МАРТ уже раскрыли некоторые подробности нового законодательного акта.

Если сейчас покупать БАДы и ветпрепараты белорусы могут только в аптеках, а через интернет - только на иностранных площадках (доставка почтой не запрещена), а пиротехнику и вовсе можно приобрести только в торговых центрах, магазинах и киосках, то в скором времени эти ограничения отменят. В МАРТ подчеркнули, что в законодательстве будут четко прописаны требования к владельцам интернет-площадок и пунктов выдачи заказов для данных видов товаров.

Помимо этого изменения новое постановление Совмина предусматривает ещё несколько значимых новаций. В частности, магазинам разрешили возвращать поставщикам непроданные молочные и мясные продукты, а также хлебобулочную продукцию со сроком годности до 30 дней включительно. Эти категории товаров также разрешили поставщику заменять на такие же товары, либо о возмещать их стоимость, при условии, что остаточный срок годности или хранения составляет не менее 48 часов.

Кроме того, магазинам и объектам общественного питания разрешили временно (на срок не более 7 календарных дней) смещать ранее согласованный режим работы после 23:00 и до 7:00, в котором разрешает продавать алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво.

В Беларуси запретили использовать популярный подсластитель

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в начале июня заявил, что работающие в Беларуси маркетплейсы планируют “приблизить” к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации. Глава антимонопольного ведомства пояснил, какие обязанности в скором времени планируют ввести для маркетплейсов.

В МАРТ решили «приблизить» маркетплейсы к офлайн-торговле в Беларуси. Какие обязанности пообещали ввести?