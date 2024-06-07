В МАРТ решили «приблизить» маркетплейсы к офлайн-торговле в Беларуси. Какие обязанности пообещали ввести?

Опубликовано: 07.06.2024 15:47 , Обновлено: 07.06.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 7 июня заявил, что работающие в Беларуси маркетплейсы планируют "приблизить" к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации. Глава антимонопольного ведомства пояснил, какие обязанности в скором времени планируют ввести для маркетплейсов.

На полях Международного экономического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, Богданов рассказал, что в Беларуси недавно приняли закон о торговле, регулирующий в том числе и некоторые аспекты электронной торговли. По его словам, в настоящее время законодатели “активно прорабатывают” соответствующие подзаконные нормативные правовые акты, предполагающие изменение некоторых правил работы маркетплейсов в Беларуси, и уже вышли на “финишную прямую”.

“Важно обеспечить защиту прав потребителей и ввести определенные правила оказания услуг. Это позволит приблизить маркетплейсы к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации”, - процитировало Богданова госагентство БЕЛТА.

В числе новых обязанностей маркетплейсов, которые предлагается ввести в Беларуси, глава МАРТ назвал обязательно информирование об изменениях в деятельности маркетплейса, обеспечение обратной связи на жалобы покупателей, а также размещение полных сведений о предлагаемом товаре.

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Богданов отметил, что сегодня маркетплейсы, “по большому счету, отдали все на откуп поставщику и производителю”, а с изменением законодательства “сам маркетплейс будет регулятором на своей же площадке”. Он подчеркнул, что Беларуси ещё нужно “подтягиваться” в области защиты прав потребителей и “обеспечения цивилизованных правил оказания услуг”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале мая 2024 года глава МАРТ Алексей Богданов не смог назвать точные сроки, когда в Беларуси прекратят регулировать цены на определённые группы товаров. При этом он пообещал, что белорусские власти не откажутся от этой практики до тех пор, «пока не исчезнут негативные внешние факторы».

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