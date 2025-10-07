Нацбанк предложил запретить выдавать белорусам кредиты под залог единственного жилья

Опубликовано: 07.10.2025 13:50 , Обновлено: 07.10.2025

В Беларуси предложили запретить банкам выдавать кредиты под залог жилья, если это единственная жилая недвижимость человека. Проект соответствующего закона 7 октября был представлен на четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Проект Закона “Об изменении законов по вопросам предоставления займов” в верхней палате парламента представил и заместителей председателя правления Национального банка Денис Скобялко.

Комментируя необходимость изменений правил предоставления кредитов белорусам, Скобялко заявил, что “отдельные субъекты злоупотребляют чрезмерной доверчивостью граждан” и “трудной жизненной ситуацией”.

“Известны случаи, когда люди фактически оказались на улице, взяв заём”, - заявил представитель Нацбанка, подчеркнув, что новый законопроект призван защитить права и интересы белорусов при выдаче им кредитов, особенно под залог жилья.

В законопроекте предусматривается введение поправок в Гражданский кодекс, а именно, запрета на предоставление в качестве предмета залога в рамках заемных правоотношений единственного жилого помещения, либо доли в этом единственном жилом помещении, как с хозяйственными постройками, так и без постройок.

“Полагаем, что реализация этих положений позволит не допустить случаев, когда граждане могут лишиться квартиры дома или доли в них”, - заявил Скобялко.

Напомним, что этот вопрос также поднимался на совещании Президента с аппаратом Национального банка и руководством банков 9 сентября. Тогда Александр Лукашенко подверг критике работу банков с белорусами и предложил ввести ответственность для руководителей, которые «обижают людей».

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Кстати, как ранее сообщал Telegraf.news, в Беларуси с этого года банки при определённых «трудных жизненных ситуациях» вправе давать белорусам отсрочку по кредитам.

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