Нацбанк пояснил, при каких «трудных жизненных ситуациях» банки дадут белорусам отсрочку по кредиту

Опубликовано: 20.02.2025 15:03 , Обновлено: 20.02.2025

Национальный банк Республики Беларусь подробно расписал основные положения нового закона «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», подписанного Александром Лукашенко. Целями принятия закона его авторы назвали защиту прав потребителей, «повышение прозрачности» рынка кредитования и микрофинансирования, а также создание «системного и комплексного регулирования» в этой сфере. Большинство норм закона вступят в силу спустя 9 месяцев после официальной публикации.

Основные нововведения для защиты заёмщиков

Полная и понятная информация до заключения договора

Банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны предоставлять заявителю до заключения договора полную информацию об условиях кредита (микрозайма) в виде таблицы, занимающей не более одного листа .

В таблице чётким и понятным шрифтом должны быть указаны: полная сумма кредита, сроки, способы предоставления и возврата, процентная ставка, график платежей (если платежи неравные), ответственность за неисполнение обязательств. Если клиент согласен с условиями, они включаются в договор.

Обязательная оценка кредитоспособности

Перед выдачей кредита (микрозайма) банк или МФО обязаны оценить кредитоспособность (платёжеспособность) заявителя, используя показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита. Нацбанк установил порядок расчёта этих показателей (на данный момент они составляют 40% и 90% соответственно). Если при принятии решения показатели превышены, об этом обязаны уведомить заявителя. Для микрозаймов случаи и пределы долговой нагрузки Нацбанк установит позднее.

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Долговая нагрузка — это соотношение доходов к обязательным платежам по кредитам, показывающее, сколько денег уходит на погашение долгов.

Обеспеченность кредита — это наличие залога (например, квартиры или машины), который гарантирует банку возврат денег, если заёмщик не сможет платить.

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Бесплатное информирование о задолженности и досрочном погашении

Заёмщик имеет право получать сведения о своей задолженности не реже одного раза в месяц бесплатно.

При досрочном погашении кредита (микрозайма) или изменении условий договора, влияющих на размер и сроки платежей, банк или МФО обязаны бесплатно предоставить обновлённый график платежей.

Оповещение о просрочке

Банк/МФО обязан уведомить клиента и его поручителя об образовании просроченной задолженности в установленные законом сроки (для микрозаймов под залог — не позднее 20 дней, для поручителей — не позднее 25 дней; для кредитов — не позднее 30 дней, для поручителей — не позднее 60 дней).

Справка об исполнении обязательств — бесплатно

После полного погашения кредита, согласно закону, клиент имеет право потребовать у банка или МФО справку . Услуга должна предоставляться бесплатно.

Ограничения по условиям договора

Потребительский кредит (микрозайм) предоставляется только в белорусских рублях . Условие об оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной иностранной валюте, не допускается.

Банки могут заключать договоры потребительского кредита, состоящие из общих и индивидуальных условий. Общие условия размещаются на сайте банка, индивидуальные (сумма, срок, проценты, ответственность) согласовываются с каждым клиентом отдельно.

Запрещается взимать любые дополнительные платежи, не прописанные в договоре, а также неустойку за досрочный возврат кредита.

Банк/МФО не может в одностороннем порядке увеличить проценты или изменить срок договора.

Обязательные и дополнительные платные услуги

Обязательные платные услуги связаны с предоставлением кредита/микрозайма и оценкой обеспечения (например, страхование залога).

От дополнительных платных услуг клиент вправе отказаться . Согласие на получение таких услуг должно быть оформлено письменно, рассказала пресс-служба Нацбанка.

Возможность привлечения третьих лиц

Закон разрешил банкам и микрофинансовым организациям привлекать юридических лиц и ИП для оказания посреднических услуг: консультирования по условиям, приёму и передаче документов и даже подписания договоров, но без права брать за это вознаграждение с клиента. При этом решения о выдаче средств остаются на кредиторе.

Право на досрочное погашение

Закон установил, что погашать микрозайм и кредит (кроме кредитов на финансирование недвижимости) можно досрочно без предварительных уведомлений банка.

Отсрочка платежа при трудных жизненных ситуациях

Заёмщик, оказавшийся в «трудной жизненной ситуации», а именно смерть супруга(и), потеря работы, инвалидность, увеличение числа иждивенцев, длительная нетрудоспособность свыше 40 дней, имеет право на однократную отсрочку (рассрочку) платежа по кредиту на срок не менее трёх месяцев.

Ограничения по уступке прав требования

Уступка прав требования по договору потребительского кредита возможна только банку или специальной финансовой организации. По договору потребительского микрозайма — только коммерческой микрофинансовой или иной организации, имеющей право на такую деятельность.

Ограничение процентов и неустойки по микрозаймам

Сумма процентов по микрозаймам сроком до года не может превышать суммы самого микрозайма. По микрозаймам сроком свыше года — двукратной суммы микрозайма.

Общая сумма неустойки (штрафов, пеней) не может превышать половины суммы предоставленного микрозайма.

Изменения в других законодательных актах

Гражданский кодекс. Платежи по договорам аренды и лизинга с физическими лицами должны быть установлены только в белорусских рублях. Запрещается взимать плату за консультационные услуги по условиям кредитования, лизинга и т. д.

Платежи по договорам аренды и лизинга с физическими лицами должны быть установлены только в белорусских рублях. Запрещается взимать плату за консультационные услуги по условиям кредитования, лизинга и т. д. Банковский кодекс . Банкам разрешено передавать в пользование находящуюся в собственности недвижимость (в том числе на безвозмездной основе) в пределах норматива, установленного Нацбанком.

. Банкам разрешено передавать в пользование находящуюся в собственности недвижимость (в том числе на безвозмездной основе) в пределах норматива, установленного Нацбанком. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» . Уточнены правила репатриации валютной выручки при факторинге и уступке прав требования по внешнеторговым договорам. Увеличен срок перечисления валютной выручки, полученной на счёт в иностранном банке, на время проведения процедур внутреннего контроля иностранными банками.

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