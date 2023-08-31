В Беларуси повысили пособие на погребение. На сколько?

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Опубликовано: 31.08.2023 18:44 , Обновлено: 31.08.2023

С 1 сентября в Беларуси увеличится пособие на погребение. Этот вопрос регулируется специальным документом, который утвержден постановлением Совета министров.

В Беларуси размер пособия на погребение зависит от средней заработной платы по стране и изменяется ежемесячно. Оно равняется зарплате по состоянию на позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. То есть, в сентябре будут брать за основу среднюю зарплату за июль.

Головченко назвал размер среднемесячной зарплаты белорусов в 2024 году

А по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в июле была 1933,1 рубля.

Выходит, что с сентября эти выплаты тоже составят 1933,1 рубля, что на 6 рублей больше (сумма выплаты в августе была 1927,1 рубля).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что еще изменится в Беларуси в сентябре:

Рост некоторых зарплат, повышение пенсий, подорожание услуг. Что еще изменится в Беларуси в сентябре?