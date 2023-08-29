Головченко назвал размер среднемесячной зарплаты белорусов в 2024 году

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Опубликовано: 29.08.2023 11:53 , Обновлено: 29.08.2023

Премьер-министр Роман Головченко озвучил расчетный размер среднемесячной зарплаты белорусов в будущем году. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 год, проект которого 29 августа рассматривался на заседании Совета министров, реальные располагаемые доходы белорусов вырастут на 3,5%, а реальные зарплаты - почти на 4%.

В соответствии социально-экономическими параметрами, в 2024 году белорусы в среднем будут получать по 2087 рублей в месяц.

[info_b]Отметим, что согласно официальным данным Белстата за июль 2023 года, номинальная начисленная средняя зарплата по стране составила 1933,1 рубля, при этом разбежка по регионам существенная: самые высокие зарплаты, традиционно, в Минске - в среднем 2595,8 рубля, самые низки, по итогам июля - в Могилевской области - 1611 рубль.[/info_b]

В правительстве также запланировали рост ВВП Беларуси на уровне 3,8% в будущем году. Достичь его, по словам Головченко, получится в том числе за счет роста инвестиций в основной капитал (они запланированы на уровне 3,9%) и увеличения экспорта на 7,6% (на 3,8 млрд долларов в денежном выражении).

По словам премьер-министра, в 2024 году белорусскую экономику ждёт “чистый прирост”, поскольку в 2022 и 2023 годах удалось “полностью компенсировать потери рынков недружественных стран”.

“Объем экспортной выручки в 2024 году должен составить свыше 53 млрд долларов, что является максимальным значением за все время”, – заявил Головченко на заседании правительства.

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