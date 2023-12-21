Снопков рассказал, насколько вырастут цены в Беларуси до конца года

Опубликовано: 21.12.2023 13:52 , Обновлено: 21.12.2023

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у президента 21 декабря сообщил, что, по оценкам правительства, инфляция в Беларуси по итогам 2023 года составит около 5,5%. В целом на совещании обсуждали вопросы «совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами».

Снопков рассказал, что сейчас правительство отмечает «сдержанный рост цен на большинство товаров», сообщила БелТА.

«Если говорить о тех позициях, которые отслеживает Белстат, то по 70% товаров цены растут в пределах 4%. Если брать этот показатель в совокупности с товарами, цены на которые регулируются государством, то рост составляет 2,7%. При этом в Беларуси большинство товаров традиционно дешевле, чем в России», – подчеркнул Николай Снопков.

За 19 дней декабря цены выросли на 0,5%, передало слова премьер-министра инфорагентство.

«В основном это – сезонный рост цен на овощи и импортируемые фрукты. В целом по году инфляция оценочно составит 5,4%-5,6%», – сказал первый вице-премьер.

Ранее Телеграф рассказывал, как в Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили, что годовая инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 5,4%. Ещё в октябре она была 3,7%. Ускорение роста цен аналитики ЕАБР отметили по всем ключевым категориям.

ЕАБР назвал три причины роста цен в Беларуси