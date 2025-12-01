В Беларуси подняли пособие на погребение. Вот точная сумма с 1 декабря

Опубликовано: 01.12.2025 07:48 , Обновлено: 01.12.2025

Пособие на погребение, которое в Беларуси уменьшали два месяц подряд, в декабре, наконец, повысили. Узнали точную сумму, которую будут выплачивать родственникам погибшего с 1 декабря.

Поскольку размер номинальной начисленной средней зарплаты, к которому в Беларуси приравнена сумма пособия на погребение, в октябре подрос на 12,2 рубля , соразмерно увеличили и сумму пособия.

По общему правилу, размер пособия на погребения равен 100% номинальной начисленной средней зарплаты в среднем по стране за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти. Таким образом, в декабре для расчётов будут брать среднюю зарплату за октябрь, на основании данных Национального статистического комитета (Белстата).

Согласно информации ведомства, в октябре номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2758,6 рубля – именно на такую сумму смогут рассчитывать белорусы в случае смерти близкого родственника в декабре в наличных или в «натуральной» форме. Государство позволяет заказать на эту сумму пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам.

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Кстати, цены на пакет ритуальных услуг “Эконом класса” (социальные похороны) от Городского многофункционального ритуального центра Минска осталась неизменной.

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