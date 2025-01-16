В Беларуси подешевели все иностранные валюты. На какой отметке застыл курс доллара?

Опубликовано: 16.01.2025 14:13 , Обновлено: 16.01.2025

В четверг, 16 января, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) все иностранные валюты подешевели относительно белорусского рубля. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня были установлены на пятницу, 17 января.

Согласно данным, опубликованным по итогам торгов на официальном сайте БВФБ, белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам. Самые незначительные изменения курса претерпел российский рубль, колебания курсов остальных валют также оцениваются в десятки доли процента. Тем не менее, по итогу курс доллар обвалился до трехнедельного минимума, евро - до минимального значения за последние 2,5 недели.

По итогу были установлены следующие следующие значения основных иностранных валют:

доллар — 3,4718 рубля (−0,0023 рубля или −0,07%),

евро — 3,5882 рубля (−0,0053 рубля или −0,15%),

российский рубль — 3,3825 рубля ( −0,0001 рубля или −0,003%),

китайский юань — 4,7352 рубля (−0,0009 рубля или −0,02%).

Скриншот сайта БВФБ

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Ранее Telegraf.news рассказал, что по мнению исполнительного директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачёва, предпосылок для системного укрепления белорусского рубля в 2025 году пока нет. В краткосрочной перспективе, по оценке эксперта, резких колебаний курса доллара в Беларуси также не ожидается и он в ближайшее время будет колебаться около значения в 3,5 рубля за доллар.

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