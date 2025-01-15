Евро в Беларуси пошёл вверх, а "американец" снова упал. Какого минимума за полторы недели достигла валюта России?

Опубликовано: 15.01.2025 13:15 , Обновлено: 15.01.2025

В среду, 15 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова продолжил снижаться, а вот евро немного, но всё же рванул вверх. Что касается валюты Российской Федерации, то рубль опустился до своего минимального значения за последние полторы недели.

Напомним, ещё вчера, 14 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4960 белорусских рубля (-0,07%);

евро — 3,5924 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,3991 белорусских рубля (-0,18%);

10 китайских юаней — 4,7418 белорусских рубля (-0,05%).

Спустя сутки, в среду, 15 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4741 белорусских рубля (-0,63%);

евро — 3,5935 белорусских рубля (+0,03%);

100 российских рублей — 3,3826 белорусских рубля ( -0,48%);

10 китайских юаней — 4,7361 белорусских рубля (-0,12%).

[info_b]К слову, в Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2024_07.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в 2024 году белорусы продали на 1,7 миллиардов долларов валюты больше, чем купили: 12,77 против 11,07. Что касается юрлиц, за январь-декабрь прошлого года они приобрели на 3,12 миллиардов долларов больше, чем продали: 31,41 против 28,3.[/info_b]

Будет ли доллар дороже 3,5 рубля?

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв считает, что предпосылок для системного укрепления белорусского рубля в 2025 году пока нет. По его словам, внешняя торговля Беларуси товарами и услугами перестала быть профицитной из-за «заметно опережающих темпов роста импорта по сравнению с экспортом».

По данным Нацбанка, отрицательное сальдо торговли товарами за январь-ноябрь 2024 года достигло 3,7 миллиардов долларов. Кроме того, не ослабевает проинфляционное давление, которое, отмечает эксперт, обусловлено увеличением внутреннего спроса, зарплат и ускорением роста цен в РФ в «условиях доминирующей доли российского рынка в структуре экспортных поставок».

Исходя из этого, Андрей Усачёв спрогнозировал «умеренное ослабление белорусского рубля на среднесрочном горизонте», передал Интернет-портал Office Life.Что касается краткосрочной перспективы, эксперт не ожидает резких колебаний. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару продолжит незначительно колебаться около значения 3,5.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси