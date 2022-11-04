Минстройархитектуры привязало цену «квадрата» жилья к средней зарплате по Беларуси

Опубликовано: 04.11.2022 13:30 , Обновлено: 04.11.2022

Министерство архитектуры и строительства выпустило постановление № 87 от 17 октября 2022 г. Согласно нему стоимость одного квадратного метра жилья теперь будет привязана к средней по Беларуси зарплате.

Это касается многоквартирных домов строящихся с государственной поддержкой.

Согласно документу, 1 квадратный метр будет соответствовать номинальной начисленной среднемесячной заработной плате белорусов, «рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом».

Напомним, что ранее стоимость «квадрата» жилья привязывали к номинальной начисленной среднемесячной зарплате в конкретной области или городе Минске, рассчитанной нарастающим итогом с начала года. Норматив не мог превышать размер такой зарплаты.

То же самое и с нормативом предельной стоимости метра площади в индивидуальных домах, строящихся с государственной поддержкой. Если ранее предельная стоимость не должна была превышать среднюю зарплату по региону, теперь — среднюю зарплату по всей стране.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве по налогам и сборам 3 ноября подробно объяснили, что будет с налогом на недвижимость за одну квартиру в 2023 году.

В законопроект Налогового кодекса на 2023 год «заложено незначительное увеличение (на 10%) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья».

В МНС рассказали, что не повысят налог на квартиру с белорусов. Но плата по нему все равно вырастет