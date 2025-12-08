В Беларуси опровергли слухи о продаже Мозырского НПЗ России

Опубликовано: 08.12.2025 18:23 , Обновлено: 08.12.2025

Близкий к властям Telegram-канал «Народный антифейк» заявил, что в сети распространяются слухи о передаче Мозырского НПЗ под управление России. По данным источника, это фейк.

В сообщениях о передаче Мозырского НПЗ под управление России говорится, что якобы такое решение уже одобрено президентом.

«…через информационные вбросы предпринимаются попытки создать впечатление, что Беларусь сама якобы передаёт стратегически важные активы, но уже не западным игрокам, а нашему стратегическому партнёру – Российской Федерации», — заявили в Telegram-канале, назвав это «чистой дезинформацией».

Источник утверждает, что в России «достаточно собственных ресурсов и развита сеть нефтеперерабатывающих заводов».

Ранее российские аналитики подсчитали объёмы импорта автомобильного топлива из Беларуси. Согласно данным, в октябре белорусские НПЗ продали через петербургскую биржу в 47 раз больше бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Беларусь в 47 раз увеличила поставки бензина в Россию

Тем временем премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на докладе президенту Беларуси Александру Лукашенко, что Совмин завершил «полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу, на взаимовыгодных условиях, которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать».

Премьер не стал вдаваться в подробности договорённостей, но о продаже или передаче одного из двух НПЗ под российское управление не говорил.

Турчин рассказал, что будет с бензином в Беларуси