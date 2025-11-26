Беларусь в 47 раз увеличила поставки бензина в Россию

Опубликовано: 26.11.2025 12:37 , Обновлено: 26.11.2025

Российские аналитики подсчитали объемы импорта автомобильного топлива из Беларуси. Согласно данным, в октябре белорусские НПЗ направили в соседнюю страну в 47 раз больше бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торги на Санкт-Петербургской бирже показали рост объёмов до 36 480 тонн в октябре, сообщили “Ведомости”. При этом по сравнению с сентябрем поставки увеличились втрое.

Российские эксперты ожидают дальнейшего роста в ноябре. Судя по биржевым данным, за первые 19 дня месяца уже продано 21 720 тонн белорусского бензина - это в 7 раз больше, чем за сопоставимый период 2024 года.

Для сравнения: в сентябре поставки составляли 13 440 тонн, что на 20% превышает показатель годичной давности.

Ранее Telegraf.news сообщал о четырёхкратном росте экспорта бензина из Беларуси в Россию в сентябре по сравнению с августом 2025 года. Эти данные 7 октября опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

Основная причина резкого роста поставок - систематические атаки украинских БПЛА на российские НПЗ. В результате этих ударов собственное производство топлива в РФ значительно сократилось, что вызвало дефицит на рынке. Причем это отразилось не только на росте цен, но и на реальной нехватке топлива на многих АЗС.

В сложившейся ситуации российские власти даже рассматривают возможность временного снижения требований к качеству бензина и разрешения опасных присадок, которые ранее были запрещены.