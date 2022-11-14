Брыло пообещал обеспечить Беларусь своими яблоками через три года

Опубликовано: 14.11.2022 16:54 , Обновлено: 14.11.2022

Глава Минсельхозпрода Игорь Брыло заявил 14 ноября, что на данный момент сельское хозяйтсво Беларуси не может обеспечить страну собственными яблоками. Но чиновник пообещал поменять ситуацию менее чем за три года.

“Объемы производства яблок в Беларуси увеличиваются каждый год. В ближайшее время планируется вовлечь порядка 10 тыс. га земель под яблоневые сады с капельным поливом. Считаю, что нам понадобится менее трех лет, чтобы полностью обеспечить себя своими яблоками”, - признался министр.

По его словам, в 2022 году какая-то часть яблок еще будет поставляться из-за рубежа, “но доля белорусских яблок непременно будет расти”.

Сколько сейчас в продаже белорусских, а сколько иностранных яблок, министр не уточнил.

Будут дороже польских?

Напомним, что глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 22 августа ответил на вопрос, почему в белорусских магазинах свои яблоки дороже польских.

«В текущем периоде, пока да. Только начало сезона, это первые урожаи. А то, что касается поляков, там все понятно абсолютно. У них такие дотации на сельское хозяйство», — сказал он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что 5 октября 2021 года Александр Лукашенко на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами.

«У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту — то, что нужно к столу», — сказал он.