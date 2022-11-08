В Беларуси собрали картофеля на 15,43% меньше плана. Но хватит всем?

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Опубликовано: 08.11.2022 11:02 , Обновлено: 08.11.2022

В министерстве сельского хозяйства Беларуси сообщили, что в стране завершилась уборка картофеля. Урожай составил 789,9 тысяч тонн, сообщила Белта. Это на 8,79% (минус 76,1 тыс тонн) меньше, чем в прошлом году, и на 15,43% меньше заявленного министерством плана (934 тыс тонн).

В 2021 году, по данным Минсельхозпрода Беларуси, сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали 866 тысяч тонн картофеля. Впрочем, прошлый год сам отметился падением урожая (примерно на 48 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом (914 тыс). В министерстве тогда это объяснили “неблагоприятными погодными условиями”. Для сравнения, в 2018 году было выращено 975 тыс. тонн клубней, в 2019 году – 1,1 млн тонн.

Ещё в сентябре этого года в Минсельхозпроде говорили, что урожай картофеля в 2022 году в сельскохозяйственных организациях Беларуси будет на 6% больше, чем в 2021 году.

Заместитель начальника управления по производству картофеля и плодоовощной продукции Минсельхозпрода Татьяна Гуменюк в сентябре [link href=“https://www.sb.by/articles/minselkhozprod-urozhay-kartofelya-planiruetsya-bolshe-na-106-po-sravneniyu-s-proshlym-godom.html” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link], что ожидаемый валовой сбор картофеля прогнозируется на уровне 934 тыс тонн.

Что произошло с урожаем, и почему собрали настолько меньше плана, в министерстве сельского хозяйства пока не объяснили. Но дефицита клубней в магазинах, кажется, быть не должно. Согласно данным ведомства на 2021 год, тогда урожай разделили на такие потребности: семена – 185 тыс. тонн, промышленная переработка – 200 тыс. тонн, торговля, общепит (включая стабилизационные фонды) – 100 тыс. тонн, прочая реализация, включая экспорт – более 400 тыс. тонн.

Стоит также помнить, что цифры включают выращенный картофель в колхозах и фермерских хозяйствах. Сами белорусы каждый год выращивают на приусадебных хозяйствах около 5 млн тонн картошки.

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