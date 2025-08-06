Глава Минсельхозпрода предрёк "большие потери" на полях, но пообещал белорусам урожай выше прошлогоднего

Опубликовано: 06.08.2025 07:59 , Обновлено: 06.08.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал белорусам хороший урожай по итогам уборочной кампании - больше прошлогоднего, несмотря на непростые погодные условия, в которых в этом сезоне приходится работать аграриям. Глава ведомства спрогнозировал "сложности в уборке" и не исключил вероятности "больших потерь" на полях.

В интервью телеканалу “Первый информационный” Горлов нашёл плюсы в продолжительных и обильных дождях, которые обрушились этим летом на Беларусь. Как пояснил министр, благодаря обилию влаги в июне и июле хорошо налился колос зерновых культур. В результате это, по словам главы Минсельхозпрода, дало большую урожайность зерна, с большей массой, чем в 2024 году.

Проблему для аграриев, по словам министра, могут представлять сейчас лишь полеглые хлеба. Впрочем, по оценке руководителя ведомства, таких участков в этом году “немного”, в первую очередь - на заболоченной местности.

“Эту полеглицу надо быстро убрать, потому что под воздействием влаги прорастает трава. Соответственно, будут сложности в уборке, могут быть большие потери”, - предупредил Горлов.

Что же касается урожая овощей, в том числе, классического борщевого набора, по словам Горлова, в этом году Беларусь “однозначно будет с овощами”. Министр констатировал, что из-за весенних заморозков часть посевов погибла, но теперь погода, по оценке министра, “благоприятствует” росту овощей.

“Растет хороший картофель на полях - где-то около 1 млн тонн должны получить в сельскохозяйственном секторе. Соответственно, и морковь, и свекла, и лук - те культуры, росту которых сегодня погода благоприятствует”, - заявил чиновник, подчеркнув, что урожай того же картофеля в этом году ожидается выше, чем в прошлом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для того, чтобы обеспечить белорусов достаточным количеством картофеля в межсезонье, посевные площади в этом году решили увеличить. Из-за сильных ливней в июне-июле аграриям пришлось прилагать дополнительные усилия по спасению картофеля на полях, в том числе, обрабатывать ботву специальными защитными препаратами каждые 10-14 дней, чтобы не допустить развития фитофторы в условиях повышенной влажности и не сгноить урожай на корню.

Белорусские аграрии пообещали урожай картошки «не хуже прошлогоднего», несмотря на дожди