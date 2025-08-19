Урожай картошки 2025 года рассмешил десятки тысяч человек в TikTok: "Почем стакан?"

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2025 13:14 , Обновлено: 19.08.2025

Пользователь TikTok опубликовал шуточное видео, на котором показал свой "классный" урожай картофеля этого года. Своим оптимизмом он поднял настроение десяткам тысяч человек, которые написали в комментариях свои огородные истории.

В начале ролика не сразу можно понять, в чем загвоздка. Но если присмотреться…

“Наконец-то я выкопал весь картофель. Средний я ссыпал в ящики, он будет посадочным материалом на следующую весну. А тот, что побольше я ссыпал весь в мешки, сейчас отнесу в кладовую. Вообще в этом году урожай у меня классный”, — сказал мужчина на видео.

Кажется, что ничего необычного в его словах нет, но на самом деле “ящиками” оказались коробки из-под спичек, а “мешками” - очень маленькие пакеты.

Ролик очень быстро набрал 2 млн просмотров, более 60 тыс. лайков и почти 1,5 тыс. комментариев. Судя по надписям на спичках, такой урожай мужчина собрал где-то в Украине.

“У сына есть фура, подходящего размера, если надо перевезти, обращайтесь”, — пошутил один из зрителей в комментариях, имея ввиду игрушечную машину.

“Все говорят, что урожай плохой. У меня всё хорошо: посадила три ведра картофеля, собрала три ведра. Потерь нет.???” — поделилась вторая пользовательница.

“Людей нанимали, или своими силами убрали?” — в шутку спросил третий.

“Почем стакан картошки?” — поинтересовался четвертый.

Также одна женщина поделилась: “У меня тоже такой урожай, еле вытащила с огорода. Ты сам не таскай, позови кого-нибудь, а то надорвешься”.

Кто-то предположил, что “это черри картофель”, или сорт “Драже”.

А еще кто-то попросил: “Уважаемые учёные, скрестите, пожалуйста кабачки и картофель ? Чтобы рос без проблем, заваливал урожаем как кабачок, а на вкус был как картофель”.