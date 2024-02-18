В Беларуси начали продавать огурцы и помидоры по 4,9 рубля за кило. Где купить дешевле, чем в магазине?

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Опубликовано: 18.02.2024 13:17 , Обновлено: 25.04.2025

Свежие кабачки, огурцы и помидоры по 4,9 рубля за килограмм - такие цены, существенно ниже, чем в большинстве белорусских магазинов, в эти выходные можно заметили покупатели на прилавках одного из столичных рынков. А почем можно найти свежие овощи в магазинах?

Фотографиями со свежими овощами и фруктами, снятыми 17 февраля на столичном Комаровском рынке, поделилась корреспондент агентства “Минск-Новости” Мария Журавель. По её словам, уже сейчас некоторые продавцы предлагают огурцы по приятной цене в 4,9 рубля за кило (впрочем, есть и предложения по 20 рублей). С такой же суммы - 4,9 рубля за килограмм - по словам журналистки, стартуют сейчас цены на рынке на свежие помидоры (“потолок” цен на этот овощ - 29,9 рубля, сорт “черри” можно найти за 5–30 рублей).

Между тем, в магазинах сейчас цены на эти овощи на порядок выше. Так, самые дешёвые огурцы 18 февраля удалось отыскать в сервисе доставки гипермаркета “ГИППО”. Там килограмм свежего овоща белорусского производства предлагают по акционной цене в 6,99 рубля.

Найти свежие белорусские помидоры в магазинах, предлагающих доставку продуктов на дом, оказалось непосильной задачей. В большинстве случаев на виртуальных прилавках предлагали импортные томаты - из России или Турции. Именно помидоры турецкого производства оказались самыми дешёвыми - в “Е-доставке” их сейчас можно приобрести за 8,09 рубля за кило, что всё равно на 65% дороже, чем самое выгодное предложение на Комаровском рынке.

Почём другие овощи на Комаровке?

Автор обзора привела актуальные цены и на другие свежие овощи, которые сейчас можно найти на прилавках Комаровки:

перец - 6,5–16,9 рубля,

баклажаны - от 6,5 рубля,

кабачки — 4,9–11,5 рубля,

белокочанная капуста — 1,12–3 рубля,

картофель — от 89 копеек,

репчатый лук - 1,99–3,5 рубля,

морковь 1,29–3,5 рубля

свекла — 1,49–3 рубля.

Ранее Телеграф рассказал, что Гродненская овощная фабрика пообещала обеспечить белорусов дешевыми свежими огурцами этой весной. На предприятии заверили, что дефицита этого товара в ближайшее время точно не будет, а овощи нового урожая с теплиц на прилавках белорусских магазинов появятся уже на следующей неделе.

Гродненская овощная фабрика пообещала белорусам «миллион килограммов» дешевых огурцов. Почем?

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко накануне рассказал, как власти намерены добиваться, чтобы белорусские томаты и огурцы, несмотря на их достаточно высокую для местных производителей себестоимость, стали дешевле импортных.

Головченко объяснил, как сделал белорусские огурцы дешевле импортных