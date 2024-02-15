Гродненская овощная фабрика пообещала белорусам "миллион килограммов" дешевых огурцов. Почем?

Опубликовано: 15.02.2024 12:42 , Обновлено: 15.02.2024

Гродненская овощная фабрика пообещала обеспечить белорусов дешевыми свежими огурцами этой весной. На предприятии заверили, что дефицита этого товара в ближайшее время точно не будет, а овощи нового урожая с теплиц на прилавках белорусских магазинов появятся уже на следующей неделе.

В настоящее время в теплицах гродненской овощефабрики 3 гектара засеяно только огурцами двух сортов – среднеплодным сортом “Яни” и короткоплодным сортом “Бёрн”. Как заявили в эфире местного телеканала “Гродно Плюс”, урожай с этой площади составляет “в среднем миллион килограммов”, поэтому дефицита белорусам опасаться не стоит. По данным телеканала, цена на огурцы первой партии составит от 6,5 до 7 рублей .

Первым на прилавки пообещали отправить популярный у белорусов среднеплодный огурец “Яни”, урожайность которого достигает 30 килограммов с метра квадратного за сезон. Цену на него озвучили от 7 рублей. Короткоплодный “Бёрн” нового урожая пообещали пустить продажу уже в марте.

Вслед за огурцами на прилавках белорусских магазинов должны также появиться баклажаны, перцы и помидоры, выращенных в гродненских теплицах. Ориентировочные цены на них пока не озвучивали.

Впрочем, как показал мониторинг сервисов доставки продуктов популярных белорусских торговых сетей, цены на свежие огурцы уже сейчас опустились практически до этого уровня. Так, 15 февраля в гипермаркете “ГИППО” килограмм белорусских огурцов можно купить за 6,99 рубля , в Green - за 7,66 рубля, хотя есть и более высокие цены: 8,03 рубля - в “Е-доставке” и 9,29 рубля - в “Алми”.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале этого года средняя цена на свежие огурцы заметно упала. Согласно данным Белстата, средняя цена на них в январе 2023 года составляла 8,65 рубля, в декабре 2023 года - подросла до 8,85 рубля, но уже в январе 2024 года в некоторых торговых сетях свежие белорусские гладкие огурцы можно было найти менее чем за 8 рублей. Как заверила замглавы МАРТ Нина Емельянова, уже сейчас белорусские производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка в свежих огурцах даже в межсезонье.

В Беларуси рухнули цены на свежие огурцы. Где найти дешевле 7 рублей?