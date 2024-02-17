Головченко объяснил, как сделал белорусские огурцы дешевле импортных

Опубликовано: 17.02.2024 09:46 , Обновлено: 17.02.2024

Перед совещанием по вопросам развития тепличного овощеводства в ОАО «Дорорс» 16 февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы цена на отечественные томат и огурец была приемлемой. Стоит ли ожидать, что зимой помидоры и огурцы будут дешевыми?

Премьер напомнил, что цена зависит от себестоимости, а себестоимость – от затрат, сообщило агентство БелТА.

«Почти 50% себестоимости томата и огурца занимают энергоресурсы. Соответственно, колебания цен на эти овощи объясняются тем, что летом они дешевле, поскольку теплицы не нужно обогревать и досвечивать, – объяснил Головченко. – В зимнее время приходится отапливать, досвечивать. Даже при всех льготах и преференциях, которые государство установило для производителей, все равно энергоресурсы – это достаточно высокая часть в структуре себестоимости».

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Премьер-министр сообщил, что «введено жесткое ценовое регулирование»:

«Сейчас добились того, что наши томаты и огурцы стали дешевле импортных. Для этого искусственно ограничивается норма прибыли производителя».

Головченко еще раз напомнил о зависимости от затрат, и поэтому «нельзя ожидать, что зимой в Беларуси в зоне рискованного земледелия, в холодном климате томат или огурец будет дешевым».

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси подписал постановление Совета министров №96 от 8 февраля 2024 года, в котором установил новые правила премирования и выплаты бонусов руководителям предприятий с госдолей.

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