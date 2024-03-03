МАРТ изменило тарифы на тепло- и электроэнергию для некоторых организаций

Опубликовано: 03.03.2024 11:56 , Обновлено: 03.03.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что в республике изменились некоторые тарифы на тепловую и электрическую энергию. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале. Изменение коснется ряда организаций.

В МАРТ уведомили, что в Беларуси есть организации, к которым применяются тарифы за тепловую и электроэнергию на уровне цен для населения . К ним относятся определенные медучреждения, организации здравоохранения и центры, религиозные организации, детские деревни и детские городки, садовые товарищества и дачные кооперативы и некоторые другие.

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Для таких организаций установили тариф за 1 киловатт-час с налогом на добавленную стоимость 0,2537 рубля. Аналогичный тариф применяется для стационарных учреждений соцобслуживания, детских деревень и детских городков. В документе также указано, что «определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам».

Это постановление никак не касается расчетов с населением, уточнили в МАРТ. И сообщили, что постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 19 февраля рассказал, стоимость каких товаров и услуг, регулируемых государством, помимо тарифов на жилищно-коммунальные услуги, планируют поднять в Беларуси в 2024 году. Все изменения возможные закреплены в так называемой “тарифной тетради” ведомства.

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