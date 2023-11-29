В Беларуси блогеров решили включить в спецреестр, а мобильным операторам – запретить навязывать рекламу

Опубликовано: 29.11.2023 15:14 , Обновлено: 29.11.2023

Депутаты Палаты представителей в среду, 29 ноября, приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам рекламы". Он предусматривается внесение изменений в действующие законы "О рекламе" и "О противодействии торговле людьми".

Депутаты поддержали предложение авторов законопроекта ввести запрет на оказание услуг по размещению рекламы в интернете юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не включенными в Реестр рекламораспространителей. Таким образом, после одобрения проекта закона президентом и официального вступления документа в силу работающим в Беларуси блогерам придётся обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для включения их в Реестр рекламораспространителей (на данный момент эта процедура производится по уведомительному принципу).

Кроме того, депутаты одобрили запрет на размещение наружной рекламы третьих лиц индивидуальными предпринимателями (впрочем, последних через год в Беларуси уже не останется, судя по принятому сегодня же проекту новой редакции Налогового кодекса Беларуси. Все они к 2025 году обязаны будут перейти на другие формы ведения бизнеса).

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Новые запреты предусмотрены законопроектом и для белорусских мобильных операторов. Законодатели прописали в документе запрет на отказ в заключении договора на оказание услуг телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты из-за отказа потенциального абонента или адресата давать своё согласие на получение рекламы от оператора.

Рекламы станет больше?

Впрочем, помимо новых запретов предусмотрены документом и некоторые послабления в рекламной сфере, а именно:

государственным операторам наружной рекламы дали право размещать средства наружной рекламы на государственном недвижимом имуществе без проведения торгов;

сняли запрет на рекламу на стеклах электропоездов метрополитена;

увеличили время, отведенное под рекламу в радио- и телепрограммах, транслируемых с 18:00 до 22:00 - с 16 до 18 минут в час;

сняли запрет на размещение рекламы в виде наложений в передачах продолжительностью менее 15 минут;

разрешили рекламировать алкогольные напитки в ночное время;

продлили на час время для размещения рекламы пива, слабоалкогольных напитков, игорных заведений и азартных игр - теперь её разрешено показывать с 21:00 до 7:00;

разрешили использовать в рекламе слабоалкогольных напитков товарных знаков, содержащих образы людей или животных (по аналогии с рекламой пива).

Распространителей рекламы решили обязать за свой счёт размещать социальную рекламу

Кроме того, как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, в законопроекте уточнили требования к размещению наружной рекламы на памятниках архитектуры и прочих объектах материальных историко-культурных ценностей, а рекламораспространителей обязали по требованию госорганов размещать социальную рекламу государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальную рекламу в сфере обеспечения государственной или общественной безопасности.

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