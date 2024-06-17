В БАА предупредили белорусов об "ужесточении борьбы" на рынке новых авто. Как отразится на ценах?

Опубликовано: 17.06.2024 10:57 , Обновлено: 17.06.2024

Глава Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода заявил о том, что продажи новых авто в стране вернулись "к привычному уровню", а на рынке среди дилеров наблюдается "ужесточение конкурентной борьбы". Специалист рассказал, как это отразится на ценах в ближайшем будущем.

В настоящее время, по словам главы БАА, баланс спроса и предложения на автомобильном рынке Беларуси “находится вблизи желаемой отметки”.

“Для потребителей это важный сигнал о снижении цен, что является следствием ужесточения конкурентной борьбы в основном китайских марок между собой”, - пояснил он и интервью “Народной газете”.

По его словам, сейчас практически все белорусские автомобильные дилеры переориентировались на продажу и обслуживание китайских брендов, а “стабильное развитие белорусского авторынка” обеспечивается, в том числе, за счёт машин совместного белорусско-китайского производства - BelGee и Geely.

Что касается цен на новые авто, то Варивода пояснил, что сами продавцы не влияют на уровень розничных цен. Торговая надбавка на легковые авто в настоящий момент ограничивается 15%, а обычная маржа региональных дилеров составляет всего 4—6 % и значимых изменений в ближайшем будущем в этой сфере не предвидится.

“В нашем бизнесе мы сильно зависим от внешних факторов, включая цены поставщиков, логистические затраты, а также от курса национальной валюты, изменения ставок налогов, пошлин и сборов. Более полугода розничные цены стабильны. Думаю, в обозримом будущем тенденции сохранятся, но далеко заглядывать сегодня не рискну”, - заявил глава БАА.

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