БАА предложила отменить госрегулирование цен на легковые автомобили в Беларуси

Опубликовано: 26.03.2024 12:47 , Обновлено: 26.03.2024

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила исключить легковые автомобили из-под действия норм постановления Совета Министров № 713 «О системе регулирования цен», согласно которому цены на легковушки регулирует государство. Сообщение разместили на сайте БАА.

Свое предложение организация основала на проведенном мини-исследовании. БАА запросила у Национального статистического комитета Беларуси информацию об индексах потребительских цен (ИПЦ) на легковые автомобили за период с января 2023 года по февраль 2024-го. Согласно полученным данным, ИПЦ в декабре 2023 года составил 105,57 % к уровню декабря 2022-го, а в феврале 2024 года – 102,88%. То есть заметно снижение цен.

И причина этого в том, что, как рассказали в БАА, на рынке продаж новых легковушек доминирует отечественная компания “Белджи”, а контроль за ценами этого производителя выполняет государство “посредством владельческого надзора в лице Минпрома”. И другие автодилеры определили свою ценовую политику с оглядкой на лидера рынка.

В ассоциации отметили, что из-за постановления Совмина “О Системе регулирования цен” белорусский автобизнес “лишился традиционных в мировой практике инструментов стимулирования продаж”. Это, как считают в БАА, неэффективная система автобонусов (стимулирующих выплат), зарегулированный автолизинг, возможности рекламы и другое.

“Возросли общие трудозатраты, сформировался избыточный документооборот, существенно выросла вероятность совершения технических ошибок при оформлении документов. С учетом вышеизложенного представляется целесообразным исключить легковые автомобили из-под действия норм постановления № 713”, - заявили в ассоциации.

Ранее Telegraf.news рассказывал, почему цена на недорогие китайские автомобили в Беларуси может быть в два раза выше, чем в стране-производителе. Гендиректор “Атлант-М” Игорь Сукач спрогнозировал, когда ситуация изменится.

Почему дешёвые китайские авто стоят в Беларуси в два раза дороже? Гендиректор «Атлант-М» объяснил