В АП пообещали для каждого района в Беларуси расписать траты на 5 лет - "Чтобы жители видели"

Опубликовано: 10.11.2025 14:52 , Обновлено: 10.11.2025

"Инвестиционную карту" для каждого района в Беларуси пообещали подготовить в качестве приложения к Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Суть документа разъяснил глава Администрации Президента (АП) Дмитрий Крутой.

Инвестиции Крутой назвал важным элементом экономики, стоящим в одном ряду со внешней торговлей. При этом он посетовал на то, что правительству “непросто” найти ресурсы на инвестиционные проекты на будущую пятилетку, не наращивая общий уровень государственного и внешнего валового долга, поскольку ещё не погашены многие финансовые обязательства, взятые под предыдущие инвестпроекты.

В результате правительство решило составить большое инвестиционное приложение к уже разработанной программе пятилетки будет сделано, которое окрестили “инвестиционной картой”, передало госагентство БЕЛТА.

Как пояснил глава АП, в этом документе распишут информацию обо всех запланированных к реализации инвестпроектах в каждом из регионов Беларуси.

“Президент попросил, чтобы жители каждого района видели, какие инвестиционные и инфраструктурные проекты будут реализованы именно у них на территории. Желательно с фиксированием конкретных сумм и стоимости, которая не должна меняться на протяжении пяти лет, не взирая на какие-то “объективные” обстоятельства”, - рассказал Крутой.

Так, по его словам, у жителей каждого региона появится возможность наглядно увидеть свою перспективу - какие дороги, социальные объекты или промышленные предприятия планируется возвести в конкретной местности. Таким образом белорусские власти рассчитывают переломить “негативный тренд по внутренней миграции” и распределить высокопроизводительные производства с новыми рабочими местами равномерно по всей территории страны.

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