Лукашенко приказал перестроить агрогородки в Беларуси по примеру "жемчужины" на Витебщине. Когда?
Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перестроить агрогородки по всей стране по примеру деревни Домжерицы, расположенной на территории Березинского биосферного заповедника. Именно её глава государства назвал "жемчужиной" Витебского региона и образцом для развития агрогородков во всей стране.
В ходе рабочей поездки в Лепельский район Витебщины 31 октября Лукашенко ознакомился с благоустройством центральной усадьбы Березинского биосферного заповедника - деревни Домжерицы. Как пояснили в Администрации Президента (АП), её развивают в рамках концепции “деревня будущего”.
По мнению Лукашенко, условия для жизни в Домжерицах, где на сегодняшний день постоянно проживает 372 человека, “в 300 раз лучше, чем в Минске”, передало госагентство БЕЛТА.
“Школа. Детский сад. Работа. Главное - есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать”, - дал поручение чиновникам глава государства и пообещал “пропагандировать, чтобы люди приезжали сюда и учились, как развивать агрогородки”.
Саму деревню, расположенную в центре лесного заповедного массива Лукашенко назвал “жемчужиной” и пообещал финансирование аналогичным проектам.
“В заповеднике должны жить люди, такими островками. Речь идет о том, чтобы там, где люди живут, типа Домжериц, создавать эти островки”, - заявил глава государства.
“Ближе к природе! И использовать надо заповедные места во имя этого. Хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели”, - пояснил свою позицию Лукашенко.
Он высказался за то, чтобы отдельные участки лесных массивов, на которых можно развивать хозяйственную деятельность, развивать в аналогичном ключе, потребовав при этом строго соблюдать порядок, чтобы “не загубить святые эти места”.
“Эти клочки нельзя отдавать природе, коль они очищены от леса, кустарников. Они должны давать результат. Где-то цех по обработке древесины, сельское хозяйство. Я готов небольшими деньгами помочь, чтобы это развивать”, - пообещал Президент.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно объяснил, чем, по его мнению, отличаются белорусы, которые живут в деревне, от городских жителей.
«Когда ходит босиком» — Лукашенко рассказал, чем отличаются белорусы, живущие в деревне