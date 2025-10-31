Лукашенко приказал перестроить агрогородки в Беларуси по примеру "жемчужины" на Витебщине. Когда?

Опубликовано: 31.10.2025 12:50 , Обновлено: 31.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перестроить агрогородки по всей стране по примеру деревни Домжерицы, расположенной на территории Березинского биосферного заповедника. Именно её глава государства назвал "жемчужиной" Витебского региона и образцом для развития агрогородков во всей стране.

В ходе рабочей поездки в Лепельский район Витебщины 31 октября Лукашенко ознакомился с благоустройством центральной усадьбы Березинского биосферного заповедника - деревни Домжерицы. Как пояснили в Администрации Президента (АП), её развивают в рамках концепции “деревня будущего”.

По мнению Лукашенко, условия для жизни в Домжерицах, где на сегодняшний день постоянно проживает 372 человека, “в 300 раз лучше, чем в Минске”, передало госагентство БЕЛТА.

“Школа. Детский сад. Работа. Главное - есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать”, - дал поручение чиновникам глава государства и пообещал “пропагандировать, чтобы люди приезжали сюда и учились, как развивать агрогородки”.

Саму деревню, расположенную в центре лесного заповедного массива Лукашенко назвал “жемчужиной” и пообещал финансирование аналогичным проектам.

“В заповеднике должны жить люди, такими островками. Речь идет о том, чтобы там, где люди живут, типа Домжериц, создавать эти островки”, - заявил глава государства.

“Ближе к природе! И использовать надо заповедные места во имя этого. Хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели”, - пояснил свою позицию Лукашенко.

Он высказался за то, чтобы отдельные участки лесных массивов, на которых можно развивать хозяйственную деятельность, развивать в аналогичном ключе, потребовав при этом строго соблюдать порядок, чтобы “не загубить святые эти места”.

“Эти клочки нельзя отдавать природе, коль они очищены от леса, кустарников. Они должны давать результат. Где-то цех по обработке древесины, сельское хозяйство. Я готов небольшими деньгами помочь, чтобы это развивать”, - пообещал Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно объяснил, чем, по его мнению, отличаются белорусы, которые живут в деревне, от городских жителей.

«Когда ходит босиком» — Лукашенко рассказал, чем отличаются белорусы, живущие в деревне