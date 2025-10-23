Лукашенко рассказал, где должны жить многодетные семьи - "Надо копошиться в земле"

Опубликовано: 23.10.2025 14:20 , Обновлено: 23.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров 23 октября рассказал, где, по его мнению, должны жить многодетные семьи. Действующую систему распределения жилья для многодетных семей глава государства раскритиковал.

Лукашенко потребовал, чтобы при строительстве нового жилья для многодетных применялся грамотный подход, чтобы равномерно распределить такие семьи по всей стране, а не концентрировать их исключительно в крупных городах, передало госагентство БЕЛТА.

“Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску?”, - задал вопрос участникам совещания глава государства.

Он подчеркнул, что многодетные белорусы должны “как все, жить по всей стране”, и потребовал от правительства равномерного распределения рабочей силы - “как это было в советские времена”. Многодетным белорусам Лукашенко предложил выделять не только квартиры в многоэтажках, но частные дома с приусадебными участками, на которых можно держать собственный огород.

“Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками”, - пояснил свою мысль Президент, упрекнув правительство в том, что многодетных, наоборот, начали стягивать в столицу и областные центры.

Глава государства также в очередной раз потребовал, чтобы государственная поддержка многодетным, которая оказывается при строительстве жилья, оставалась адресной и призвал “разбираться в деталях” прежде, чем выделить многодетной семье дом или квартиру с господдержкой.

Это требование Президент озвучивает не впервые. Так, в прошлом году, как ранее рассказывал Telegraf.news, Лукашенко потребовал усилить адресность социальной поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми, потребовав “установить определённый контроль за определёнными семьями”.

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