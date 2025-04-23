По 3 часа в день - 900 "чистыми". Минчанам предложили вечернюю подработку. Что надо делать?

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Опубликовано: 23.04.2025 11:56 , Обновлено: 23.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанам вечернюю подработку после 18 часов. Со слов автора видео, работать нужно будет три часа после указанного времени с понедельника по пятницу, плюс два раза по воскресеньям. За это пообещали платить 900 рублей "чистыми" в месяц.

“На уборку в вечернее время после шести вечера во Фрунзенском районе необходим один либо два человека. Что мы делаем? Обеспыливаем поверхности, моем полы, выносим мусор, поддерживаем в надлежащем виде офис. График работы - с понедельника по пятницу”, - рассказал автор видео, добавив, что можно эти три часа начать отрабатывать и в 18, и в 19, и в 20 часов.

Два раза по воскресеньям, с его слов, тоже нужно будет убирать вечером, причем “не весь объем, а, скажем, 1/7” (вероятно, речь о площади, которую нужно будет убрать). “Три часика в вечернее время - точно не много”, - считает белорус.

В одном из комментариев на вопрос об официальном оформлении на работу автор ролика ответил утвердительно. “Берете ли вы на работу в декретном отпуске?” - спросила другая комментаторша. “Вполне”, - ответил автор видео.

“Как подработка на пару часов вечером, плюс 900 р. - для кого-то норм”, - высказал свое мнение пользователь TikTok. С ним не согласились: “Да копейки, и площадь у вас, наверное, жесть”.

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Еще одна комментаторша тоже засомневалась: “Что-то здесь подозрительно! Там, видимо, 500 м кв. убирать надо!”

К слову, в комментариях автор видео уточнил локацию работы: вблизи торгового центра “Замок”. За подробностями попросил обращаться в личные сообщения.

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