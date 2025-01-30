Успеть за 1 день. «Белавиа» предложила билеты за полцены на все регулярные рейсы из трёх городов

Опубликовано: 30.01.2025 11:13 , Обновлено: 30.01.2025

Белорусский авиаперевозчик объявил однодневную акцию, в рамках которой можно приобрести билеты на все прямые регулярные рейсы из трёх белорусских городов - Минска, Гомеля, Бреста (и обратно) за половину обычной стоимости. Журналисты Telegraf.news узнали условия новой промоакции компании"Белавиа".

Успеть приобрести билеты со скидкой 50% от тарифа нужно в течение одного дня - 30 января. При этом в компании сразу предупредили - количество мест на рейсах по промо-тарифам ограничено. Подобные акции компании в прошлом не раз приводили к тому, что система бронирования билетов не выдерживала наплыва посетителей, поэтому и в этот раз желающим заполучить билеты за полцены стоит быть готовыми к трудностями при заказе - долгому ожиданию загрузки системы и сбоям.

Те же, кому повезёт в борьбе с компьютерной системой, смогут рассчитывать на 50%-ную скидку на тариф при оформлении билетов на любые прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Бреста, но не на стандартные таксы и сборы, которые рассчитываются дополнительно.

По приобретённым сегодня билетам улететь из указанных городов можно будет с 30 января по 31 марта 2025 года включительно.

[info_b]Для того, чтобы приобрести билет со скидкой на сайте компании, не нужно вводить никаких специальных промокодов. следует лишь указать в системе нужный маршрут и отыскать тарифный бренд “Промо”.[/info_b]

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Однако, при покупке промо-билетов стоит учесть несколько важных нюансов:

билет, по промо-тарифу нельзя будет сдать или обменять,

максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда-обратно – 1 месяц,

на эти билеты не распространяются скидки для детей в возрасте до 12 лет.

Ещё одной важной особенностью акции является то, что при покупке билета по промо-тарифу придётся соблюдать очередность маршрута, а если пропустить первый аэропорт отправления, то ваши места по всему дальнейшему маршруту аннулируют автоматически, а деньги за билеты никто не вернёт.

“Например, вы купили промобилет Минск-Москва-Минск, но затем решили ехать в Москву на машине. Улететь обратно в Минск по купленному билету не получится. При этом деньги за билет не возвращаются”, - пояснили в “Белавиа”.

А вот комбинировать промо-тариф с другими доступными брендами разрешается. В этом случае ко всему авиабилету будут применяться правила обмена/возврата тарифного бренда “Промо”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что у бортпроводников “Белавиа” в этого года новая форма. Её 30 декабря презентовали в Минске. Разработали как летние, так и зимние комплекты.

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