Belavia выставила на продажу свой последний канадский самолёт Bombardier

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Опубликовано: 27.09.2024 16:26 , Обновлено: 27.09.2024

Белорусская компания "Белавиа" выставила на торги свой последний из пяти самолётов канадского производства Bombardier. Аукцион на электронной торговой площадке "ИПМ-Торги" стартовали 25 сентября и должны завершиться 24 октября. Посмотрели, сколько просят за 25-летнюю "ласточку".

Воздушное судно CRJ-100 1999 года выпуска выставлено на продажу без двигателей. Последние 5 лет самолёт не использовался и находился на хранении. Продавец честно заявляет, что “работоспособность узлов и агрегатов не проверялась”, а при последующем инструментальном контроле и диагностике “возможно выявление скрытых дефектов”.

Как отметили авторы Telegram-канала “ОтВинта | Авиация Беларуси”, у выставленного на продажу самолёта “весьма внушительный послужной список”: до того, как его приобрела “Белавиа” в 2007 году, он находился в парке авиакомпаний из Франции, Германии, Канады и США.

Стартовая цена на этот CRJ-100 установлена на уровне 2,92 млн. рублей (то есть порядка 910 тыс. долларов). Каждый шаг на аукционе равен 146 тыс. рублей. Помимо итоговой цены лот победителю аукциона придётся оплатить фиксированную сумму за участие в торгах в размере 500 рублей, а также сумму вознаграждения организатору торгов - 0,5% от цены продажи лота. Кроме того, покупателю придётся раскошелиться на погрузку и транспортировку самолёта, поскольку ни продавец, ни организатор аукциона не оказывают таких услуг.

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Причиной продажи CRJ-100 авторы тематического Telegram-канала назвали то, что белорусский перевозчик решил отказаться от самолётов Bombardier, фактически выведенных из парка в 2018 году, в пользу “более современных и экономичных” самолётов.













