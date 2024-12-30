"Белавиа" показала новую форму бортпроводников

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Опубликовано: 30.12.2024 17:06 , Обновлено: 30.12.2024

Авиакомпания "Белавиа" 30 декабря презентовала новую форму бортпроводников в Минском планетарии. Разработали как летние, так и зимние комплекты.

Как [link href=“https://belta.by/society/view/belavia-v-minskom-planetarii-prezentovala-novuju-formu-bortprovodnikov-686112-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] госагентство БелТА, над новой формой работали больше двух лет. По мнению генерального директора “Белавиа” Игоря Чергинца, дизайн изменился кардинально, а в одежде появилось больше элементов свободного стиля.

Фото: БелТА

“В процессе обсуждения полагались на мнения бортпроводников: старались сделать форму не только привлекательной для пассажиров, но и удобной для сотрудников”, - утверждает Чергинец.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Видно, что в комплекты вошли традиционные для гражданской авиации пиджаки, пилотки (на них - брошь с васильком), блузки для женщин, из необычного - водолазки.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

В зимних комплектах предусмотрели пальто и шарфы. Одежда выполнена в синих тонах.

Фото: БелТА

Планируется, что новые образы бортпроводников пассажиры “Белавиа” смогут оценить уже в начале января.