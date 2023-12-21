«Уровень крайне низок» – Минэкономики рассказало, где белорусы получают маленькие зарплаты

Опубликовано: 21.12.2023 17:39 , Обновлено: 21.12.2023

Власти должны «уделить особое внимание» зарплатам в средних городах с населением 80 тысяч и более, заявила в четверг, 21 декабря, замминистра экономики Татьяна Бранцевич. И назвала «наиболее устойчивые» по социально-экономическому развитию города.

Рост показателей в некоторых городах с населением 80 тысяч человек и более обеспечивают крупные предприятия, «но мало внимания уделяется более мелким компаниям», передало мнение замминистра информагентство Sputnik.

«…За внешним таким контуром, за ростом крупных предприятий есть мелкие предприятия. Они тоже важны для реализации поставленных задач на этой территории, где уровень заработных плат крайне низок, ниже среднеотраслевого значения», – сказала замминистра.

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Она напомнила, что ранее президент и правительство поручали ускорить социально-экономическое развитие одиннадцати административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более. Работа эта началась с 2019 года. По словам замминистра, наиболее устойчивыми по большому количеству показателей оказались Орша и Лида вместе с прилегающими районами. Также она отметила Молодечненский и Борисовский районы.

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Замминистра экономики также добавила, что на этих территориях в рамках пятилетних программ запланировали свыше 500 проектов, инфраструктурных и производственных: «Уже реализованы 168, идет работа еще по 300».

«Большинство проектов, порядка 90%, выполняются в срок, но есть и отставания от графика. В том числе, это строительство поликлиники в Полоцке», – сообщила Бранцевич.

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