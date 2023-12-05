Совмин постановил выделить больше денег на зарплаты некоторым военным. За чей счёт?
Совет министров Беларуси поручил Минфину перераспределить средства, выделенные Министерству обороны, и направить на оплату труда военных и гражданских, занятых в мобилизации и мобилизационной подготовке, дополнительно почти 11 млн рублей. Эту сумму Минфину предстоит "собрать" за счет уменьшения расходов на оплату труда других категорий служащих.
Постановлением №861, опубликованным во вторник, 5 декабря, на Национальном правовом интернет-портале, Совмин поручил в 2023 году увеличить бюджетные расходы Минобороны на оплату труда служащих, задействованных в двух сферах:
- обороне и Вооруженных Силах Республики Беларусь - на 10,587 млн рублей;
- обеспечении мобилизационной подготовки и мобилизации - на 400 тыс. рублей.
Покрыть эти расходы правительство поручило “за счет уменьшения расходов”, выделенных из бюджета Министерству обороны на оплату труда работников в следующих сферах:
- медицинская помощь населению - 7,95 млн рублей;
- высшее и послевузовское образование - 2,8 млн рублей;
- прочие вопросы в области физической культуры и спорта - 120 тысяч рублей;
- прочие вопросы в области культуры - 75 тысяч рублей;
- государственный санитарный надзор - 42 тысячи рублей.
Ранее Телеграф сообщил, что аналогичным образом Совет министров поручил Минфину перераспределить бюджет Минздрава. Правительство поручило дополнительно увеличить зарплаты медикам в 2023 году на общую сумму в 10,5 млн рублей, соразмерно сократив при этом другие расходы ведомства.
Совмин решил выделить ещё 10,5 млн рублей на зарплаты медикам. Какие расходы Минздраву урезал?