Управделами президента Беларуси опубликовало вакансию замначальника. Какую зарплату пообещали?

Опубликовано: 27.11.2024 18:37 , Обновлено: 27.11.2024

Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси опубликовало на портале государственной службы (ГСЗ) занятости вакансию заместителя начальника. Узнали, какую зарплату пообещали работнику на этой должности и какие требования к кандидату.

Так, замначальника главного хозуправления пообещали платить ежемесячно 3700 - 3900 рублей. Скорее всего, это сумма до вычета налогов (как правило, на портале ГСЗ указывают зарплаты “грязными”).

Вот какие требования к человеку, который хочет занять это кресло:

высшее образование,

стаж работы на руководящих должностях не меньше пяти лет,

опыт работы с бюджетным финансированием (желательно).

Также в описании вакансии сказано, что этот замначальника главного хозуправления Управделами президента курирует финансово-экономическую деятельность организации. Рабочее место в Минске по улице Мясникова, 37.

К слову, на портале есть еще вакансии этой госструктуры. Посмотрели, какие зарплаты предложили другим работникам:

ведущий инженер по сметной работе - 1800-1900 рублей,

медсестра - 1300-1500,

начальник отдела обслуживания зданий и территорий - 2700-2900,

бухгалтер - 1500-1600,

ведущий инженер-энергетик - 1700-1800,

врач-специалист на полставки - 750-900 рублей,

начальник отдела главного энергетика - 2700-2900,

начальник финансово-экономического управления - 3000-3100,

специалист по кадрам - 1800-1900,

парикмахер-модельер - 1200-1300,

мастер по маникюру - 1200-1300,

столяр - 1400-1500,

охранник - 950-1050.

[info_b]С полным списком вакансий главного хозуправления Управделами президента можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Брестский райисполком опубликовал 5 ноября на портале ГСЗ вакансию первого заместителя председателя госструктуры. Посмотрели, какую зарплату пообещали этому чиновнику и какие требования к кандидату на должность указали.

Брестский райисполком опубликовал вакансию первого зампреда. Какую зарплату пообещал?

Также мы рассказывали, что в Литве назвали размер зарплат местных министров и депутатов. По информации литовской телерадиовещательной компании LRT, после выборов в Сейм должна подняться зарплата и премьер-министра, и глав ведомств, и парламентариев. Узнали, что известно о доходах белорусских депутатов.

В Литве назвали зарплаты министров и депутатов. А что известно о доходах белорусских?