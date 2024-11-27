Управделами президента Беларуси опубликовало вакансию замначальника. Какую зарплату пообещали?
Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси опубликовало на портале государственной службы (ГСЗ) занятости вакансию заместителя начальника. Узнали, какую зарплату пообещали работнику на этой должности и какие требования к кандидату.
Так, замначальника главного хозуправления пообещали платить ежемесячно 3700 - 3900 рублей. Скорее всего, это сумма до вычета налогов (как правило, на портале ГСЗ указывают зарплаты “грязными”).
Вот какие требования к человеку, который хочет занять это кресло:
- высшее образование,
- стаж работы на руководящих должностях не меньше пяти лет,
- опыт работы с бюджетным финансированием (желательно).
Также в описании вакансии сказано, что этот замначальника главного хозуправления Управделами президента курирует финансово-экономическую деятельность организации. Рабочее место в Минске по улице Мясникова, 37.
К слову, на портале есть еще вакансии этой госструктуры. Посмотрели, какие зарплаты предложили другим работникам:
- ведущий инженер по сметной работе - 1800-1900 рублей,
- медсестра - 1300-1500,
- начальник отдела обслуживания зданий и территорий - 2700-2900,
- бухгалтер - 1500-1600,
- ведущий инженер-энергетик - 1700-1800,
- врач-специалист на полставки - 750-900 рублей,
- начальник отдела главного энергетика - 2700-2900,
- начальник финансово-экономического управления - 3000-3100,
- специалист по кадрам - 1800-1900,
- парикмахер-модельер - 1200-1300,
- мастер по маникюру - 1200-1300,
- столяр - 1400-1500,
- охранник - 950-1050.
[info_b]С полным списком вакансий главного хозуправления Управделами президента можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что Брестский райисполком опубликовал 5 ноября на портале ГСЗ вакансию первого заместителя председателя госструктуры. Посмотрели, какую зарплату пообещали этому чиновнику и какие требования к кандидату на должность указали.
Брестский райисполком опубликовал вакансию первого зампреда. Какую зарплату пообещал?
Также мы рассказывали, что в Литве назвали размер зарплат местных министров и депутатов. По информации литовской телерадиовещательной компании LRT, после выборов в Сейм должна подняться зарплата и премьер-министра, и глав ведомств, и парламентариев. Узнали, что известно о доходах белорусских депутатов.
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