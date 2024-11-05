Брестский райисполком опубликовал вакансию первого зампреда. Какую зарплату пообещал?

Опубликовано: 05.11.2024 19:02 , Обновлено: 05.11.2024

Брестский райисполком опубликовал 5 ноября на портале государственной службы занятости вакансию первого заместителя председателя госструктуры. Посмотрели, какую зарплату пообещали чиновнику и какие требования к кандидату на должность указали.

Так, судя по информации о вакансии, у потенциального первого зампреда райисполкома, во-первых, должно быть высшее образование, а во-вторых, стаж работы на руководящей должности в агропромышленном комплексе не менее пяти лет. Вероятно, за чиновникам закреплена эта сфера, поэтому и требуют такой опыт.

Скриншот: gsz.gov.by

Первому зампреду в Брестском райисполкоме пообещали платить ежемесячно 3700 рублей (скорее всего, это “грязными”, так как на портале госслужбы занятости обычно указывают как раз суммы до вычета налогов). Работать нужно будет в областном центре по адресу улица Веры Хоружей, д. 2.

Аналогичных вакансий для сравнения зарплаты мы не нашли. Однако еще в начале октября Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды разместил вакансию председателя. От кандидата на должность также потребовали высшее образование и стаж на госслужбе. Зарплату предложили на 260 рублей ниже, чем первому зампреду в Брестском райисполкоме - 3440 рублей.

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