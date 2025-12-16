Украина поможет Беларуси с экспортом калийных удобрений? В Литве назвали возможный сценарий

Опубликовано: 16.12.2025 10:43 , Обновлено: 16.12.2025

В Литве на фоне частичной отмены санкций США против белорусских калийных удобрений обсуждают пути их поставок. На данный момент Литва и ЕС ввели санкции, которые запрещают использовать свою территорию для этих целей. Однако все может измениться.

До 1 февраля 2022 года белорусская компания «Беларуськалий» осуществляла значительную часть перевозок калийных удобрений через Литву и Клайпедский морской порт.

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Помимо вероятности того, что Вашингтон настойчиво попросит Вильнюс возобновить транзит, в Литве предположили, что главным экспортным коридором может стать Украина.

В качестве подтверждения там напомнили о том, что последние освобождённые заключённые были отправлены властями Беларуси именно в Украину. И это несмотря на практически военное положение на границе. Это свидетельствует о том, что контакты между Минском и Киевом сохраняются.

Витянис Юрконис, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, утверждает в комментарии для LRT, что такой сценарий, при котором экспорт калийных удобрений из Беларуси будет по взаимному согласию переориентирован в Одессу, будет выгодным для Украины.

Таким образом она может получить гарантии не только важной статьи дохода для своего бюджета, но и безопасности для Одесского морского порта. Это в том случае, если американцы будут заинтересованы в покупке калийных удобрений из Беларуси.

По мнению литовского эксперта, президент США Дональд Трамп ведёт торговую войну с соседней Канадой, которая является основным поставщиком удобрений в США.

Недавно он ввёл 10-процентную пошлину на канадские энергетические ресурсы, включая калийные удобрения. Также Трамп пригрозил ещё больше повысить пошлины на канадские калийные удобрения. Таким образом, отмена санкций в отношении белорусских калийных удобрений и их импорт в Америку — это способ, который позволит США бороться с Канадой с помощью повышения пошлин.

«Если бы таким образом был обеспечен альтернативный маршрут для удобрений, то вопрос давления на Литву и Латвию потерял бы свою остроту. А у украинцев, я думаю, есть прямой экономический интерес. Есть элемент безопасности — Одессу несколько дней назад сильно бомбили. Если бы в интересах США было, чтобы эти калийные удобрения транспортировались и доставлялись в США, то, я думаю, это отвечало бы интересам Украины», — предположил Юрконис.

«Белорусские удобрения намного дешевле для американцев, и появляется альтернатива канадским удобрениям. А освобождение политических заключенных — это то, за что благодарны соседние страны и белорусская оппозиция», — добавил политолог.

На данный момент в публичном пространстве нет заявлений властей Украины или экспертов из этой страны по поводу возможного транзитного коридора из Беларуси в Одессу.

В Минске же заявили, что хотели бы использовать любые порты для экспорта калийных удобрений.

«Что касается калия. Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное – экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Пустит ли Литва белорусские удобрения в свои порты?