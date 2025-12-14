Просили ли США Вильнюс снять запрет на транзит белорусских удобрений? Что известно

Опубликовано: 14.12.2025 19:48 , Обновлено: 14.12.2025

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что власти этой страны не получали никаких официальных либо неформальных призывов от администрации Дональда Трампа к снятию запрета на транзит белорусского калия.

При этом литовский политик не исключил, что такое может произойти позже. «Конечно, никогда не знаешь, как изменится общая геополитическая ситуация. Хотя это крайне маловероятно, возможно, что-то изменится и в Беларуси», — добавил он.

По словам Мотузаса, на данный момент Вильнюс и вся Европа пока не обсуждают изменения в санкционноц политике. Однако он не исключил, что Литва, в силу своего географического положения, может столкнуться с давлением со стороны США с целью ослабления санкционного режима против Беларуси.

Ранее пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила по итогам белорусско-американских переговоров, что власти страны хотели бы использовать любые порты для экспорта калийных удобрений.

Пустит ли Литва белорусские удобрения в свои порты?