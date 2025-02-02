Когда белорусам грозит пенсия в 224 рубля? В Минтруда напомнили, от чего это зависит

Опубликовано: 02.02.2025 13:52 , Обновлено: 02.02.2025

Начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ольга Спиридонова напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. Кроме того, она рассказала, в каком случае белорусам назначат социальную выплату, которая с 1 февраля составляет всего 223,82 рубля.

Специалист напомнила, что в Республике пенсии по возрасту назначаются мужчинам, которые имеют общий стаж работы не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20 лет. Ещё одним важным моментом является достижение общеустановленного пенсионного возраста: для первых это 63 года, а для вторых — 58 лет.

“Кроме того, для назначения пенсии по возрасту требуется страховой стаж (это период, когда за работника уплачивались обязательные страховые взносы в ФСЗН): в 2024 году — 19 лет 6 месяцев, в 2025-м эта норма вырастет на 6 месяцев — до 20 лет — и сохранится на этой отметке в последующие годы”, — обратила внимание Ольга Спиридонова.

В ситуации, когда белорус не имеет права на пенсию по возрасту из-за того, что не накопил требуемый полный страховой стаж, но при этом не менее 10 лет делал взносы в ФСЗН, он может реализовать право на назначение трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже по достижении 60 лет женщинами и 65 лет мужчинами, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

В случае, если человек не горел желанием трудиться или, например, работал неофициально, и в его арсенале менее 10 лет страхового стажа, права на трудовую пенсию он не имеет. В этом случае от государства ему положена лишь социальная выплата по возрасту. Её назначают мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет. С 1 февраля 2025 года размер социальной пенсии, согласно данным Минтруда, составляет 223 рубля 82 копейки.

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Что не входит в страховой стаж?

Ранее в Минтруда рассказали, что в страховой стаж включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности, на протяжении которых вносились взносы в ФСЗН. А вот что не входит в него:

период военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года),

учёба на дневном отделении учреждения образования,

уход за детьми в возрасте до 3 лет, за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и гражданами, которые достигли 80 лет,

период получения пособия по безработице.

Ранее Telegraf.news писал, что на днях одна из белорусских ИП поделилась в TikTok историей о том, как собственными действиями уменьшила себе размер пенсии до «унизительно-оскорбительной». Существенное сокращение ежемесячных выплат последовало за одним-единственным платежом в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

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