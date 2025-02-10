Кому из белорусов с 1 мая положена доплата к пенсии в 112 рублей? Министр труда и соцзащиты ответила

Опубликовано: 10.02.2025 20:30 , Обновлено: 10.02.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко напомнила, кому из белорусов с 1 мая 2025 года положена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 112 рублей. Соответствующая норма прописана в документе «Об изменении законов по вопросам ветеранов», который должен вступить в силу 1 мая.

Речь идёт о ветеранах боевых действий на территории других государств, которых в период с 1979 по 1989 годы отправляли в Афганистан. Так, с 1 мая 2025 года для них предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 100% минимальной пенсии по возрасту (с 1 февраля эта величина составляет 112 рублей), напомнила министр.

Кроме того, ветеранам боевых действий из числа военнослужащих предоставляется право на:

бесплатные лекарства, технические средства социальной реабилитации,

бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов,

внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередная госпитализация.

Также Наталия Павлюченко напомнила, что для ветеранов боевых действий, которые получили статус инвалида в мирное время, на 5 лет снижен пенсионный возраст. По словам министра, эта норма коснётся более 2 тысяч человек, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ольга Спиридонова напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. Кроме того, она рассказала, в каком случае белорусам назначат социальную выплату, которая с 1 февраля составляет всего 223,82 рубля.

Когда белорусам грозит пенсия в 224 рубля? В Минтруда напомнили, от чего это зависит

Также мы рассказывали, что с 1 февраля 2025 года пенсии в Беларуси должны вырасти в среднем на 10%. Соответствующий указ 20 января подписал Александр Лукашенко. В Министерстве труда и социальной защиты, в свою очередь, озвучили среднюю сумму, которую должны будут получать белорусские пенсионеры, начиная с этого месяца.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?