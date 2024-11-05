"У меня из такой собака кушает" - Белорусы возмутились миске за 70 рублей. В каких магазинах?

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Опубликовано: 05.11.2024 16:44 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, на первый взгляд, обычную миску, но с неожиданной ценой - 69,99 рубля. Конечно, заметили ее в магазине Zara Home, где бюджетно закупиться вряд ли получится. Но комментаторы все равно возмутились цене.

“Я в шоке! Просто эмалированная миска из “нержавейки”. У меня у папы такая была, он из нее борщ хлебал. 70 рубасов. Просто белая миска с черной окантовкой, как из Советского Союза”, - удивилась автор ролика.

“Кто-нибудь контролирует их цены? Что за ужас?” - задалась вопросом одна комментаторша. Ей ответили, что дело в бренде Zara Home: “Если для вас дорого, то в “Три цены” можете купить за три рубля. Странно не понимать, что это бренд”.

“У меня сейчас из такой миски собака кушает, оказывается, по-богатому”, - поделилась признаком небедной жизни другая пользовательница TikTok.

“У меня в такой миске болты лежат в гараже”, - рассказал третий.

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В основном комментаторы, конечно, спорили, нормальная это цена или нет. “Вы покажите, кто это за такой ценник покупает. Хотя, думаю, на каждый товар найдется свой покупатель”, - написал юзер TikTok.

Мы попытались найти именно такие миски на торговых онлайн-площадках, но это оказалось сложной задачей. К примеру, на Wildberries похожие продают за 44,25 рубля (две штуки).

Или еще одно предложение на этой же площадке: здесь уже за одну миску просят 31,08 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус заметил в одном из магазинов ягоды желто-оранжевого цвета, цена за кило - почти 103 рубля. Однако поразило его не только это, но и наполнение 100-граммовой корзинки за 10,29 рубля.

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