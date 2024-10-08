Куртка - 6515 рублей, блузка - 6,7. В TikTok показали цены в минских магазинах конфиската
В TikTok опубликовали два ролика, в которых показали, что и по каким ценам предложили купить в минских магазинах конфиската. Так, в первом диапазон показанных цен - от 0,8 рубля за чехлы на телефоны до 859 за брендовые кроссовки. Во втором - только "роскошь": нашелся и кошелек Dolce & Gabbana за 997 рублей, и куртка Prada за 6515.
“Вот это контраст!” - удивилась в начале первого видео автор и показала товар с ценами. Вот какие предложения:
- туфли - 7 рублей,
- кроссовки Dolce & Gabbana - 859 ,
- демисезонное пальто “очень хорошего качества” - 58 рублей,
- чехлы на разные модели телефонов (как Android, так и iPhone) - от 0,8 ,
- школьные юбки - 1,4 ,
- школьная обувь, ботинки и балетки - 1,8 ,
- детские утепленные ветровки - 29 ,
- зимние пальто - 69 ,
- женская утепленная куртка - 52 ,
- женская меховая шуба - 65 ,
- аккумулятор для iPhone - от 9 рублей,
- сам iPhone 13 - 709,92 ,
- роботы-пылесосы Xiaomi - 534 и 661 рубль,
- маникюрный набор - 757 ,
- женская блузка - 6,7 ,
- стол - 112 .
В конце ролика автор рассказала, что магазин расположен в столице на улице Уручской, 14.
На втором видео показали больше брендовых вещей. “Модники тут? В конфискате завоз: Prada, Moncler, Dolce & Gabbana, Fendi, Boss и много чего другого интересного. Почти бесплатно”, - пошутил автор ролика. А вот что такое “почти бесплатно”:
- куртка Moncler - 2459,12 рубля,
- куртка-бомбер Fendi - 673,65 ,
- куртка Prada - 6515,22 ,
- ремень Dolce & Gabbana - 325,69 ,
- кошелек Dolce & Gabbana - 997,48 .
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Где именно находится этот магазин в Минске, автор не рассказал. Но известно, что это сеть магазинов конфиската “Ваш выбор”.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, где показали цены в гомельском магазине на конфискованную обувь популярных брендов. К примеру, шлепанцы Dolce & Gabbana продавали за 819,92 рубля, а кеды Philipp Plein — за 567,73. Комментаторы стали спорить, нормальные это цены или слишком высокие.
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