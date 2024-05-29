"Минимум на 3 месяца" - Белорусский министр потребовал лишить премий сразу 22 директоров предприятий. За что?

Опубликовано: 29.05.2024 18:51 , Обновлено: 29.05.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик потребовал лишить премий директоров сразу 22 лесхозов "минимум на три месяца". Все из-за того, что они проигнорировали постановление коллегии ведомства.

На выездном заседании коллегии 29 мая замминистра лесного хозяйства Владимир Креч рассказал, что ряд лесхозов проигнорировали поручение ввести отдельную должность инженера по качеству.

Как отметили в Telegram-канале Минлесхоза, реакция министра Александра Кулика “была незамедлительной”. “Было постановление коллегии, ряд директоров решили “поиграться” и не выполнили его. Минимум на три месяца оставить всех, кто не выполнил постановление, без премий по промышленной деятельности”, - заявил Кулик.

Он добавил, что меры приняты для начала. По словам Кулика, дальнейшие действия будут зависеть от того, как выполнят или не выполнят поручение ведомства.

Также глава ведомства отметил, что поддержание порядка должно быть частью ежедневной работы лесхозов. “Мы должны показывать не только положительные примеры благоустройства, но и сообщать о проблемных вопросах”, - заявил Кулик.

Ранее Telegraf.news сообщал, что первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на выездном заседании коллегии ведомства возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по “повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства”. И рассказал, что стоит сделать для улучшения ситуации.

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