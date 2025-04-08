Турция прекратила поставлять лимоны в Беларусь. Что будет с ценами?

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Опубликовано: 08.04.2025 11:49 , Обновлено: 08.04.2025

Министерство торговли Турции временно приостановило экспорт лимонов - чтобы "сохранить баланс внутреннего рынка и обеспечить безопасность поставок". Решение ведомства вступило в силу уже во вторник, 8 апреля. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие ещё страны фигурируют на белорусском рынке среди поставщиков этого популярного цитруса и попытались разобраться, грозит ли Республике дефицит лимонов?

Обновлено Власти Турции пересмотрели решение о приостановке поставок лимонов на внешние рынки, сообщил турецкий министр торговли Омер Болат в своем аккаунте в соцсети Х. Ограничения на экспорт отменены.

Согласно информации турецкого портала ILKHA, причиной введённых экспортных ограничений стали заморозки и холода, от которых в этом сезоне сильно пострадали турецкие фермеры, в том числе, производители лимонов, особенно в провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

Опасаясь нехватки этого продукта на внутреннем рынке, правительство решило пока приостановить экспорт и запустить тщательный мониторинг баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции, а также цен на внутреннем и внешнем рынках.

Согласно официальному заявлению турецкого Министерства торговли, ведомство планирует провести оценку ситуации совместно с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства и, при необходимости, предпринять дополнительные меры, в том числе, инструменты внешнеторговой политики, для защиты внутреннего производства и предотвращения спекулятивного роста цен.

По информации турецкого агентства Anadolu, которое сослалось на данные Ассоциации экспортеров Средиземноморья, в 2024 году Турция поставила за рубеж более 1,6 млн тонн цитрусов (мандаринов, лимонов, апельсинов и грейпфрутов), что принесло стране порядка 1,5 млрд долларов дохода. Главным импортёром для Турции в прошлом году являлась Россия. Беларусь в этом списке также была, хоть и не на первых позициях в силу гораздо более компактного потребительского рынка.

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Что будет с ценами на лимоны в Беларуси?

Разумеется, даже если Турция не возобновит свой экспорт в ближайшее время, тотального исчезновения лимонов из белорусских магазинов не предвидится. Во-первых, как правило, подобные запреты не распространяются на заключённые ранее договорённости, то есть турецкие поставщики обязаны будут выполнить доставку цитрусов, о которых было договорено до введения запрета. Так что даже сами турецкие лимоны одномоментно не пропадут с прилавков.

Кроме того, Турция - не единственный поставщик лимонов в Беларусь. Журналисты Telegraf.news изучили ассортимент лимонов, представленных на прилавках белорусских магазинов сегодня. Среди них оказались, например, Испания и Бразилия.

[info_b]Согласно данным Белстата за 2021 год, приведённых порталом Myfin.by, Беларусь импортировала более 10 тыс. тонн лимонов и лаймов в год. Турция была лидеров по импорту, обгоняя по этому показателю ближайшего конкурента - Испанию - в 2,3 раза. Среди прочих импортёров лимонов и лаймов Белстат также называл Аргентину, ЮАР, Бразилию, Россию и Уругвай.[/info_b]

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А вот на цену на этот фрукт в Беларуси в долгосрочной перспективе решение турецких властей вполне может повлиять. Те же испанские и бразильские цитрусы, как правило, в Беларуси стоят дороже (первые - за счёт более высоких цен, заявленных европейскими производителями, вторые - из-за более длительной логистической цепочки, которая неизменно удорожает стоимость за счёт более дорогой доставки).

Возможного повышения цены на лимоны в Беларуси, в частности, не исключил анонимный источник российского агентства Sputnik. При этом неназванный представитель одной из крупных розничных сетей заявил, что дефицита лимонов в белорусских магазинах ждать не стоит. По его словам, белорусская торговля сможет перестроиться на других поставщиков, среди которых помимо выше названных он также назвал Китай и Египет.