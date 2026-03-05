Турчин запретил мобильным операторам загонять белорусов в гигантский минус. Теперь есть лимит

Опубликовано: 05.03.2026 16:49 , Обновлено: 05.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О радиочастотном спектре». В нем устанавливается предельный лимит минуса на счёте, больше которого сотовые операторы не смогут начислить своим абонентам.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, постановление запрещает мобильным операторам допускать задолженность абонентов больше 5 базовых величин (на сегодня это 225 рублей).

Таким образом, наверное, прекратят появляться истории в соцсетях, где белорусские туристы жаловались, что МТС или А1 во время поездок за границу начисляли им гигантские суммы задолженности за интернет в роуминге. Были случаи задолженности и 2, и 3, и даже 7 тысяч рублей. Потом, правда, операторы могли снизить суммы долга, но не до 225 рублей.

Понятно, что в таких случаях абоненты были виноваты сами, не отключая передачу данных в роуминге. Но не все же продвинутые и предусмотренные пользователи гаджетов. И получить в “наказание” за неосмотрительность многотысячный счёт - то ещё удовольствие.

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Также премьер обязал мобильных операторов проводить опросы абонентов о качестве услуг электросвязи, работе сети электросвязи и обслуживании абонентов (с помощью СМС-сообщений и телефонных звонков). Так что белорусам стоит приготовиться к новым рассылкам. Что дадут такие опросы и обязаны ли будут операторы реагировать на негативные оценки и как — пока неясно.

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