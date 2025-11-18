Белоруска пожаловалась, что ушла в роуминге в минус на 4400 рублей - «Режим соскочил на пару секунд»

Опубликовано: 18.11.2025 13:29 , Обновлено: 18.11.2025

Клиентка белорусского мобильного оператора МТС пожаловалась на крайне дорогостоящий роуминг. По её словам, за использование 45,3 МБ в роуминге женщине выставили счёт более чем в 4400 рублей.

Скринами расходных операций по счёту белоруска поделиласьв Threads, наглядно показав, как за считанные секунды можно уйти в минус на 4400 рублей.

“Хочу сразу обосновать, я не пользовалась интернетом, не звонила, не писала смс, у меня соскочил на пару секунд режим полета, потому что я пыталась отключить роуминг в настройках телефона, чтобы избежать подобного”, - пояснила автор поста.









Пользователи соцсети назвали “абсолютным маразмом” такие заоблачные цены на роуминг. Простые математические подсчёты показывают, что 1 МБ трафика в роуминге обошёлся девушке примерно в 97,7 рубля.

“Такое в принипе невозможно оправдать никак, зачем такие тарифы делать? Никто в принципе не будет этим пользоваться, это просто какой-то антимаркетинг”, - возмутился один из комментаторов.

Другие, наоборот, встали на сторону мобильного оператора, отметив, что условия пользования сетью за границей подробно расписаны на официальных сайтах операторов и с этими условиями необходимо ознакомиться до поездки во избежание подобных эксцессов.

“Человек взрослый и вроде бы умный, должен знать, что роуминг дорого! Вы сами не выключили передачу данных, а просто нажали режим полета! МТС тут причем?” - задался вопросом один из комментаторов.

Нашлись и те, кто решил помочь автору поста практическим советом, рекомендовав обратиться напрямую к мобильному оператору и написать заявление на пересмотр суммы долга, расписав в деталях обстоятельства, при которых произошло незапланированное использование трафика.

“Было нечто похожее, на балансе -1250 рублей после 35 МБ интернета в ЕС. После рассмотрения заявления снизили задолженность почти до 200 рублей (на 85% почти), и это более, чем приемлемо”, - поделился собственным похожим опытом один из пользователей сети.

[inf]Отметим, что сам оператор МТС составил подобную инструкцию, как отключить роуминг на время поездки заграницу. Сделать это можно как обратившись в салон связи, так и через фирменное приложение или набрав определённую команду на телефоне. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал, что другой белорусский мобильный оператор, А1, ещё в прошлом году начал страховать себя и своих клиентов от подобных случаев. Оператор оставил за собой право попросту блокировать предоставление услуги “Мобильный интернет” в случае резкого увеличения начислений за роуминговый интернет-трафик.

Мобильный оператор А1 пообещал блокировать интернет своим клиентам. Кого из белорусов коснётся?