Турчин предсказал Беларуси "рекорд", "сбалансированность" и "черных лебедей"

Опубликовано: 23.09.2025 13:17 , Обновлено: 23.09.2025

Премьер Беларуси Александр Турчин после того, как выслушал список "косяков" Совмина от Александра Лукашенко, заявил журналистам, что в Беларуси "все очень даже неплохо". Правда, сделал оговорку, что это с учётом "глобальных, геополитических условий".

“Если смотреть глобальные, геополитические условия, у нас все очень даже неплохо. Экономика растет. Может, не такими темпами, как хотелось. Но, на мой взгляд, к какой-то сбалансированности мы пришли”, - сказал председатель Совета министров.

Александр Турчин также предсказал в 2025 году Беларуси рекордный урожай зерновых: “Один из самых высоких урожаев в нашей истории”. А также заявил, что в стране “растет животноводство”, а экспорт будет.

Тем не менее он напомнил, что власти Беларуси “каждый день живут в каких-то ожиданиях очередных, как я говорю, черных лебедей”.

“Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет. Будут возникать те или иные проблемы. Наша задача - с ними эффективно справляться. Задача правительства - чтобы мы, не дай бог, не допустили никакого обвала и чтобы рост был сбалансированным. Нельзя обеспечивать рост в ущерб другим показателям”, - признался премьер-министр.

“Сказать, что у нас нет проблем, будет неправильно. Но в чем цель правительства на текущем этапе - чтобы у нас был сбалансированный рост экономики”, - поразмышлял перед журналистами Александр Турчин.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от премьер-министра Александра Турчина взять “на жестокий контроль” работу его заместителя Юрия Шулейко, который курирует вопросы агропромышленного комплекса. Поводом для этого стали недостаточные, по мнению главы государства, объёмы производства свинины в Беларуси.

«По свинине когда мы выровняемся?» — Лукашенко потребовал от Турчина взять «на жестокий контроль» заместителя

Также он потребовал от Турчина исправить косяки правительства, среди которых - падение экспорта белорусских товаров.

Лукашенко потребовал от Турчина исправить «косяки» правительства. Что тот возразил?